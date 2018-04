NL-alert na grote brand Botlek: veel rookoverlast Rozenburg

Die rookwolk verplaatste zich richting Rozenburg, waar het als een 'oud-en-nieuw-waas' over het dorp heen hangt. Een NL-alert werd verstuurd om alle mensen in en rondom Rozenburg te wekken. Zij moesten namelijk hun ramen en deuren sluiten, in verband met de rook. ,,Gelukkig komt een NL-alert ook binnen als mensen hun telefoon op stil hebben staan want waarschijnlijk slaapt iedereen door het warme weer met het raam open."



Inmiddels is er nog nauwelijks rookontwikkeling, maar de laag die boven Rozenburg hangt sinds vanochtend is nog niet verdwenen." Wie nu op het punt staat om naar werk te gaan of de hond uit te laten, kan dat beter uitstellen. ,,Het blijft een eigen inschatting maar er zitten altijd schadelijke stoffen in rook, dus als je het ruikt, kun je beter binnen blijven."



De brand zit diep in de afvalstapel. Momenteel wordt de stapel uit elkaar gehaald om het gehele vuur goed te kunnen blussen. Milieudienst DCMR heeft inmiddels 67 klachten ontvangen over de rook, die gepaard gaat met behoorlijke stank. Ook in Brielle en Maassluis hebben mensen hier last van. Verschillende meetploegen rijden door het gebied om de verspreiding in kaart te brengen.