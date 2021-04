‘Nog 50.000 euro te gaan voor Tuschinski-monument. Gaat zeker lukken!’

Twee minuten metDe Rotterdamse kunstenaar Anne-Mercedes Langhorst denkt nog 50.000 euro nodig te hebben om haar Tuschinski-monument in de wijk Little C te realiseren. Ze is vol vertrouwen dat het gaat lukken.

De plek is bekend, het ontwerp is af. Hoe staat het met de financiering van het kunstwerk voor de Rotterdamse filmtycoon Abraham Tuschinski?

,,Heel goed eigenlijk. We hadden het geraamd op 120.000 euro en zitten nu op een kwart. We hebben steun gekregen van het Job Dura Fonds, het CBK en stichting Volkskracht. We zijn nog volop bezig met de fondsenwerving. We gaan ook te rade bij bedrijven en particulieren.’’

En de gemeente?

,,Het is fantastisch dat het werk een plek krijgt in het park bij de nieuwe wijk Little C in Coolhaven. Dat gaat overigens ook het Tuschinski-park heten. De gemeente heeft onlangs toegezegd dat ze grond bouwrijp opleveren. Dat is voor ons echt een opsteker, wat de kosten flink omlaag brengt. Hoeveel goedkoper is nog niet duidelijk, maar ik denk dat we nog 50.000 euro nodig hebben.’’

Wanneer is de deadline?

,,Het park wordt begin volgend jaar opgeleverd. Dus in september-oktober moet het rond zijn.’’

Gaat het lukken?

,,Zeker, ik heb er alle vertrouwen in. Ik ben ooit op dit idee gekomen omdat ik zo was gegrepen door het verhaal van Tuschinski, die zijn imperium in Rotterdam was begonnen. In de oorlog zijn al zijn theaters platgebombardeerd. Hij is zelf in de oorlog vermoord. Nu besef ik steeds meer hoe dit kunstwerk het verleden met het heden koppelt.’’

Hoe dan?

,,Het kunstwerk is in de eerste plaats een Tuschinski-podium dat terugkeert. Het ontwerp van Han Goan Lim en mij is geïnspireerd op de beeldtaal van zijn theaters. En het is ’s avonds verlicht – ook dat verwijst naar de variété.’’

Het platform heeft de status van gedenksteen gekregen. Wat betekent dat?

,,Dat betekent dat het op die plek blijft liggen en de gemeente het onderhoud op zich neemt. Daar zijn we blij mee.’’

