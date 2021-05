Nog een explosie in Rotterdam, huis van gezin beschadigd: ‘We hebben niks met voetbal’

video Drie explosies in Rotterdam, onder meer bij Feyenoord­café: ‘Dan ben je toch niet goed bij je paasei?’

7 mei Opnieuw is een Feyenoordcafé in Rotterdam-Zuid opgeschrikt door een explosie. In de nacht van donderdag op vrijdag ontplofte een explosief in café The Hide Away op het Kreekplein. Het café is na het incident voor twee weken gesloten op last van burgemeester Aboutaleb. Ook op twee andere plekken in de stad deden zich explosies voor.