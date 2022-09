Nog even door de zure appel heen bijten tot Alexandrium is opgeknapt: ‘Ik voel me nu net een mol’

De verbouwing van winkelcentrum Alexandrium is in volle gang. Sommige stukken zijn al af, andere winkels staan nog volop in de steigers. Ondernemers zijn blij met de opfrisbeurt, maar kijken reikhalzend uit naar het einde van de verbouwing.