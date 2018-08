Nog geen witte rook voor bouw van nieuw Feyenoordstadion

Om de kersverse thuisbasis van Feyenoord te kunnen betalen, is 444 miljoen euro nodig. Dat is 22 miljoen euro meer dan aanvankelijk werd begroot. Al eerder meldde Stadion Feijenoord dat er toezeggingen binnen zijn van private financiers, die in totaal 253 miljoen euro bijeen moeten brengen. Met de 40 miljoen euro van de gemeente Rotterdam en de aandelenpakketten waarover de bank ING zich ontfermt, is de financiering een aardig eind op streek.



,,De bevindingen van de International Stadia Group en het voorlopig ontwerp gaan we nu vertalen naar een nieuwe versie van de business case waar ook Feyenoord en Stadion Feijenoord volledig achter kunnen staan'', stelt commercieel directeur Mark Koevermans van Feyenoord. Daar sluit Berg zich bij aan. ,,Het positieve oordeel van de ISG kan zeker worden gezien als wind in de rug, maar we zijn nog niet in veilige haven.''