Nóg meer horecagelegenheden in Rotterdam, ondanks de coronapandemie

met kaartjeHet aantal eet- en drinkgelegenheden neemt al jaren toe en daar is zelfs tijdens de coronapandemie geen einde aan gekomen. In de regio Rotterdam zijn in juli van dit jaar 5,7 procent meer horecagelegenheden dan in januari 2020. In totaal zijn er nu 2228 restaurants en cafés.

In bijna heel de regio Rotterdam is het aantal horecazaken toegenomen. In Lansingerland gaat het zelfs om een stijging van 13,6 procent. Alleen in Nissewaard en Capelle aan den IJssel is sprake van een afname, van respectievelijk 1,6 procent en 1,2 procent. In totaal zijn er 121 nieuwe cafés en restaurants bijgekomen in de regio Rotterdam.

Stijging, ondanks coronapandemie

De hoeveelheid horecazaken in Nederland stijgt al jarenlang. Het totaal aantal zaken in het land was in januari 2020 nog 43.000. Nu is dit ruim 45.000, zo blijkt uit een analyse van ANP en horecadatabase Datlinq. De groei is vooral toe te schrijven aan de toename van het aantal fastfoodrestaurants en andere laagdrempelige eetgelegenheden.

Ook zaken die zich alleen richten op het bezorgen en afhalen van eten, zijn snel in aantal toegenomen. In de categorieën chique restaurants, bars of cafés die geen eten serveren, mobiele horeca als ijskarren en nachtclubs is er juist een afname te zien.

Door de lockdowns moesten horecazaken meermaals de deuren sluiten tijdens de coronapandemie. De overheid gaf miljarden uit om de sector overeind te houden met verschillende steunregelingen.

Dat lijkt effect te hebben gehad. Uit een eerder CBS-rapport bleek dat tijdens de coronacrisis relatief weinig eet- en drinkgelegenheden over de kop zijn gegaan. Onderzoeker Martijn de Bruin van Datlinq ziet dat ook in zijn cijfers. ,,Je ziet wel dat veel horecazaken te koop staan”, voegt hij daaraan toe. Steeds vaker zijn de ondernemers die deze zaken overnemen al eigenaar van een of meerdere horecazaken of sluiten ze aan bij een bekende formule.

