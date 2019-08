Nog meer stank door brand recyclingsbedrijf, Maastunnel in beide richtingen dicht

UPDATE & VIDEOBij het recyclingsbedrijf Van Leeuwen aan de Doklaan op Rotterdam-Zuid woedt een grote brand. Door de rookontwikkeling is de Maastunnel in beide richtingen afgesloten. Het vuur ontstond aan het einde van de middag in een hal waar huishoudelijke apparaten liggen. Een persoon die te veel rook had ingeademd is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Mede-eigenaar Leo van Leeuwen van het familiebedrijf zegt dat de brand het grootste incident is in vijftig jaar. ,,We ontdekten het vuur net voor vijven in een hal waar allemaal apparaten. Denk daar bijvoorbeeld aan airconditioners. We hebben nog geprobeerd zelf te blussen, maar er was geen beginnen aan. In veel van die apparaten zitten batterijtjes tegenwoordig, misschien is daar het vuur begonnen.’’

Van Leeuwen hoopt dat de brand beperkt blijft tot de hal waar het vuur is ontstaan. ,,Als het zich verder uitbreidt, dan is de schade veel groter. Dat zou vreselijk zijn. Het is toch je bedrijf hè. Het is pijnlijk om die rookwolken te zien wegdrijven.’’

De rook is tot in de wijde omgeving te zien en drijft richting het zuiden, Charlois in. De rook is niet extra gevaarlijk, zo blijkt uit metingen. Daarom zijn bewoners niet geëvacueerd. Ook is er geen NL Alert verstuurd, omdat maar een klein deel van de wijk last heeft van de rook. De Veiligheidsregio raadt iedereen wel aan deuren en ramen te sluiten wanneer last wordt ervaren.

Een persoon moest voor controle met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. Twee andere mensen zijn ter plekke door ambulancepersoneel gecontroleerd. Zeker twee werken bij het bedrijf.

Vele uren na de brand waarschuwt de brandweer dat de stankoverlast nog groter zal worden. Tot dan toe waren er bij Milieudienst DCMR ondanks de zwarte rookwolken geen klachten binnengekomen. De oorzaak van de extra stank is het ‘afblussen’, waardoor de rook afkoelt. De rook stijgt daarom niet op, maar blijft laag hangen. Daarom blijft de Maastunnel ook nog dicht.

De brand trekt ook de nodige kijkers. De brandweer maakt zich zorgen over vooral de kinderen die in de rook staan aan de andere kant van de Maastunnel. ,,Ons advies: Blijf uit de rook.’’ Ondanks oproepen via een luidspreker blijven sommige kijkers echter staan. Het verkeer aan beide kanten van de afgesloten tunnel staat muurvast.

De veiligheidsregio schaalde de situatie voor de hulpdiensten snel op naar GRIP-1. Dat houdt in dat er een centrale commandopost werd ingericht om de communicatie tussen politie, brandweer en andere hulpverleners makkelijker te maken.

De brandweer heeft onder andere het droneteam ingezet, brandweerlieden die met een onbemand helikoptertje boven de plek des onheils vliegen om te kijken waar nog vuur woedt. Het Havenbedrijf helpt met de aanvoer van water uit de Nieuwe Maas om mee te blussen.

