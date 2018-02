Nog twee beveiligers aangehouden in zaak Jip Jurg

VIDEO Unieke amateurfilmpjes werpen nostalgische blik op oud Rotterdam

12:49 Diergaarde Blijdorp in 1961, het bezoek van koning Juliana aan Barendrecht in 1970, Tuindorp Vreewijk in 1977. Menig liefhebber van historische en nostalgische filmpjes uit Rotterdam en omstreken zal z’n vingers aflikken bij het materiaal dat ‘beeldtovenaar’ Bas Romeijn (78) regelmatig op zijn videoblog zet. ,,Een hobby die een beetje op werk is gaan lijken’’, zegt hij zelf.