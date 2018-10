Noodklok over lange wachttijden jeugdhulp

De problemen zijn ernstig, zo stelt Stans Goudsmit. Nadat zij in maart als gemeentelijke kinderombudsman aan de slag ging, kwam in elk gesprek over de gespecialiseerde jeugdhulp de wachtlijsten aan de orde. De ‘optimistische berichten’ van de gemeente Rotterdam dat de wachttijden korter worden staan haaks op wat zij in deze gesprekken hoorde. ,,Kinderen, ouders, hulpverleners, directeuren, rechters en advocaten noemen de wachtlijsten allen als het belangrijkste knelpunt.’’

Goudsmit, die kinderombudsman van meerdere gemeenten in de Rotterdamse regio is, hoorde vele schrijnende verhalen. Bijvoorbeeld over een kind dat vaak agressief is, en zo lang moet wachten op hulp dat het thuis volledig uit de hand loopt. Of over een tiener die een jaar niet naar school gaat, omdat het persoonlijkheidsonderzoek wat er aan de hand is niet wordt afgenomen.

Kwaad tot erger

Ook is er een jongen die een half jaar te lang in een gesloten instelling zit omdat er geen plek is in een open groep. ,,En dit is slechts een kleine greep. Als er niet tijdig hulp wordt geboden, dan gaat de situatie vaak van kwaad tot erger. Je moet dan zwaardere maatregelen nemen’’, stelt Goudsmit.

Zij ziet dat er onvoldoende plek zijn voor onderzoek om te achterhalen welke psychische problemen kinderen hebben. ,,Als er niet duidelijk is wat er met het kind aan de hand is, kan de juiste behandeling nog niet worden gestart. Als de juiste diagnose wel is gesteld, duurt het soms weer maanden tot de behandeling start.’’

Ook zou er een tekort een plekken in open instellingen zijn, waardoor kinderen langer dan gewenst thuis wonen of juist langer in een gesloten instelling zitten. Hulpverleners geven verder aan dat zij veel tijd kwijt zijn aan administratie en het regelen van de juiste hulp. ,,Zij moeten regelmatig voor de twee-na-beste oplossing kiezen, omdat de beste niet beschikbaar is.’’

Meldpunt

Met het meldpunt, te bereiken via de website www.kinderombudsmanrotterdam.nl en op 0800-2345111, wil de kinderombudsman de jeugd zelf aan het woord laten. Het doel: Achterhalen wat het effect van de problemen is op hen en welke mogelijke oplossingen zij zien.

Het meldpunt is de hele maand november open. Daarna volgen de gesprekken. Volgend jaar voor de zomer wil de Kinderombudsman haar rapport presenteren.