Noodkreet medewerkers Blijdorp aan gemeenteraad Rotterdam: ‘We zijn kapot van verdriet’

Toch nog de stad in tijdens het filmfesti­val: zoek de vijftig tijgers

29 januari Het International Film Festival Rotterdam (IFFR) is dit jaar niet van hot naar her vliegen, maar thuis films kijken en op de bank of in bed discussieprogramma’s met regisseurs volgen. Toch is er één IFFR-onderdeel waarvoor je in beweging moet komen en de stad moet ingaan: hetTiger on the loose-project. Op zoek naar de tijger.