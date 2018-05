Nooit meer bidibidibidi

VIDEO Vrouw overleden na steekpar­tij in Breda: 'Hij stak wel een keer of 20'

8:35 Na een steekpartij aan de Klaverweide in Breda is gisteravond een 42-jarige vrouw uit Hoogvliet om het leven gekomen. Een 42-jarige inwoner uit die stad kon meteen na het incident worden aangehouden. Over het motief van de daad kan de politie nog niets zeggen.