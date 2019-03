Nooit meer een lege telefoon: overal powerbanks lenen in Rotterdam

Nieuwe wet kost woningeige­naar met asbestdak 60.000 euro

7:02 De rijksoverheid jaagt woningeigenaren met een asbestdak onnodig op hoge kosten. Voor 2025 moeten de asbestplaten zijn vervangen, een klus die per huis tienduizenden euro's kost. ,,Er is helemaal niks mis met onze daken", zeggen bewoners van de Rode Kastelenbuurt in de Rotterdamse Beverwaard.