Nooit meer ‘meneer Peper’ in De Ballentent: altijd een ‘lekker tippie’ voor het personeel

Het zonnige buitenterras van De Ballentent, de beroemde havenkroeg aan de Parkkade, loopt langzaam vol voor de lunch. Ober Marco Bovekerk (54) is vrolijk als altijd, maar nooit meer Bram Peper, dat is nog niet echt ingedaald. ,,Dat is raar hoor, want hij kwam hier al vele, vele jaren zo’n vier keer per week. Het zal wennen zijn, zo zonder hem. Het was niet alleen een fijne klant, hij liet altijd een lekker tippie voor ons achter, maar ook echt een lieve man en een goede burgemeester. We gaan hem missen.’’