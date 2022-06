Nooit meer zoeken naar je bus op Zuidplein: alle lijnen nu op één plek

Deze architect wil van het troostelo­ze Marconip­lein een Rotterdam­se ‘Place de la République’ maken

Het is er druk, maar niemand wil er graag zijn: het Marconiplein in Rotterdam. Architect Michiel Versteegh ontvouwt daarom een baanbrekend plan voor dit uitgestrekte verkeersplein, dat volgens hem kan worden omgebouwd tot een aantrekkelijk en nieuw centrum van Rotterdam-West. Geloof het of niet, maar het is geïnspireerd op de Place de la République in Parijs.

10 mei