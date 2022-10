Noordereiland krijgt weer een wijkbus: e-shuttle was geen succes

Op het Noordereiland in Rotterdam gaat weer een bus rijden die bewoners van en naar het centrum brengt. De e-shuttle, een klein elektrisch voertuig waarin maar twee passagiers passen, is mislukt. ,,Hij reed niet op zondag en er kon geen rollator in.”

De bus moet in januari 2023 gaan rijden. Er passen acht passagiers in, volgens Annette de Bus die het bericht op de bewonerswebsite van Noordereiland optekende na overleg met ambtenaren van de gemeente en de RET. Een woordvoerder van de gemeente benadrukt dat de verwachting weliswaar is dat het doorgaat maar dat het nog niet officieel besloten is. Het moet nog worden besproken in de gemeenteraad.

Ambtenaren onder indruk van kritiek

In april is er een evaluatie geweest van de ervaringen met de e-shuttle die de geschrapte lijn 47 van de RET moest vervangen. ,,Daar kwamen heel veel bewoners op af”, zegt voormalig wijkraadslid Anne-Marie Steijl. ,,Die hadden er zoveel kritiek op dat ik denk dat de ambtenaren en de RET daar behoorlijk van onder de indruk waren.”

Een voordeel van de nieuwe wijkbus is niet alleen dat er meer mensen inpassen maar ook dat er een rollator in kan. ,,En je zit niet meteen met je knieën in de rug van de chauffeur te drukken.”

Quote Ik heb de ambtenaren gevraagd hoe ze denken mensen de auto uit te krijgen als ze het openbaar vervoer weghalen uit de wijk. Daar hadden zij ook geen antwoord op Anne-Marie Steijl

Steijl is blij met de komst van de nieuwe bus. ,,Ik heb de ambtenaren tijdens die evaluatie gevraagd hoe ze denken mensen de auto uit te krijgen als ze het openbaar vervoer weghalen uit de wijk. Daar hadden zij ook geen antwoord op. Volgens hen kwam het door verschillende sporen van het beleid die niet bij elkaar kwamen.”

Wijkbus rijdt tot station Blaak

De nieuwe wijkbus rijdt niet zoals de e-shuttle alleen over het Noordereiland maar rijdt door naar station Blaak en weer terug. ,,Daar heb je alle aansluitingen. Als je nu een aansluiting wilt, moet je je met de e-shuttle naar een bushalte elders op Noordereiland laten rijden. Dat schiet niet op.”

Lopen naar die bushalte is voor velen geen optie weet Steijl. ,,Voor mensen die slecht ter been zijn is dat te ver.”

Bewoners zijn volgens haar opgelucht over het besluit van de gemeente en de RET. ,,Dan hebben ze in december 2021 in elk geval niet voor niets in de kou staan demonstreren toen buslijn 47 eruit ging.”

