Noors vliegtuigje stortte neer in Calandkanaal door noodlottig ongeval

Terminal in Rotterdam­se haven tijdens de aanleg al failliet verklaard

De nog in aanbouw zijnde HES Hartel Tank Terminal in de Rotterdamse haven is failliet. Dat heeft de rechter bepaald. Het project van havendienstverlener HES International kampte afgelopen jaren al met een opeenstapeling van tegenslagen. Er wordt gekeken of er nog mogelijkheden zijn voor een doorstart.

11:03