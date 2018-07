North Sea Jazz trapt voor de 43e keer af met 150 acts

Kraanwater zorgcen­trum Atrium vrij van E.colibacterie

13:01 Het water in zorgcentrum Atrium aan de Karel Doormanstraat in het Rotterdamse centrum is weer vrij van de E. colibacterie. Dat meldt de Lelie Zorggroep, waar het complex onder valt, na bericht van waterbedrijf Evides.