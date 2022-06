Nou dan niet, ik stap met mijn hak op zijn teen, dan nog niet expres

Dader sticht twee keer brand bij woning Rotterdam­se vrouw: ‘Ze schrok wakker en zag vuur’

Een bewoonster van een woning aan de Oostervantstraat in Rotterdam-West is vorige week twee keer opgeschrikt door brandstichting. De eerste keer bleef de schade beperkt, maar in de nacht hierop brak opnieuw brand uit.

24 juni