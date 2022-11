Nu doet de gemiddelde boa niet anders dan zeiken om een wapenstok én nutteloze boetes uitschrijven

Landelijke intocht haalt ook oud zeer naar boven in Hellevoet­sluis: ‘Wij hielden vast aan zwarte piet’

Of het oude sinterklaascomité van Hellevoetsluis zaterdag de vlag uithangt, omdat de landelijke intocht naar de vestingstad komt? Nee, integendeel: het haalt oud zeer naar boven. ,,We stopten met het organiseren van de intocht, vanwege bedreigingen. Die kregen we omdat we vasthielden aan de traditionele zwarte piet.’’

11 november