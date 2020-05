Nu kan het: zelf thuis dé Dudok-appeltaart bakken

Met de dood van Feyenoor­der Eddy Pieters Graafland stierf ook stukje Rotterdam­se geschiede­nis

10:30 We zijn in Rotterdam en omstreken goed in zwelgen over vroeger. Over mensen van toen, over grote gebeurtenissen of gebouwen raken we gauw geroerd. Net alsof we een grote, warme familie zijn. Raar? Welnee.