NVWA: 'Rotterdamse Markthal zo goed als muizenvrij'

Volgens de NVWA hebben al die inspanningen resultaat gehad. ,,Nu is het een kwestie van volhouden en de ingeslagen weg blijven volgen’’, luidt de aanbeveling. ,,Er was sprake van een behoorlijk groot probleem, en daarom is het van onze kant ook grootscheeps aangepakt. Met de bedoeling dat het voor de ondernemers duidelijk zou worden dat er echt iets moest gebeuren.’’



Bij de laatste inspectie van de dienst werd bij drie bedrijven nog een rapport van bevindingen opgemaakt, omdat de hygiëne nog steeds niet in orde was. De betrokken huurders kunnen een boete tegemoet zijn, die kan oplopen tot enkele honderden euro’s. Eentje kreeg een schriftelijke waarschuwing. Twee units staan nog onder verscherpt toezicht. ,,Daar besteden we nog extra aandacht aan’’, aldus de zegsvrouw.



Hiermee zijn de herinspecties na de ‘inval’ van januari achter de rug. ,,De Markthal valt nu weer gewoon onder de reguliere inspecties.’’