Ocean Cleanup onthult zonnebril van plastic uit oceaan

Commentaar Mooie praatjes over het milieu, maar de Rotterdam­se haven is een plastic soep

30 november De Interceptor ligt te pronken bij het Maritiem Museum in Rotterdam. Deze publiekstrekker is de nieuwste plasticvreter van uitvinder Boyan Slat. Slat is bekend van de The Ocean Cleanup, het apparaat waarmee hij de plastic soep op zee te lijf gaat. De Interceptor is in Rotterdam ontworpen voor hetzelfde werk, maar dan op rivieren. Vanuit het museum gaat-ie straks naar de Dominicaanse Republiek. Tot frustratie van afvalraper Ramon Knoester. Knoester luidde deze week de noodklok over het zwerfafval in de Rotterdamse wateren.