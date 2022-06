Oekraïners lopen mee in Nieuwerkerkse Avondvierdaagse

Meerdere honden in Capelle aan den IJssel ziek door besmette­lij­ke darmpara­siet

In de afgelopen dagen zijn in Capelle aan den IJssel zijn meerdere honden ziek geworden door de darmparasiet Giardia. Volgens de gemeente gaat het om een besmettelijke parasiet en is er niet iets mis in het Schollebos.

15 juni