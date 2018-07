Olie-opruimer Hebo heeft de Rotterdamse haven bijna schoon

Oproep Wat zijn jouw herinnerin­gen aan Alcazar?

13 juli Wie denkt er nog weleens terug aan Alcazar? In de jaren tachtig en negentig beleefde menig tiener legendarische avonden in de Puttershoekse disco. Onlangs werd bekend dat Alcazar tegen de vlakte gaat. Ging jij er destijds ook met je vrienden of vriendinnen stappen? Heb je daar je partner leren kennen? Of avonden meegemaakt die voor altijd in je geheugen staan gegrift? Stuur je verhalen (en foto's!) naar rd.reageren@ad.nl Vergeet niet je contactgegevens te vermelden.