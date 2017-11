Olli gaat naar Hollywood

Stadspark DÂK keert voor het eerst óók in de winter terug

Het tijdelijke stadspark DÂK dat in de zomer neerstrijkt op het dak van parkeergarage Westblaak in het centrum van Rotterdam krijgt voor het eerst een wintereditie. Dit keer verrijst het park niet in de Maasstad, maar op 2500 meter hoogte in Flaine in de Franse Alpen.