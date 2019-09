OM betuigt spijt over geheime Sumo-docu: ‘Achteraf gezien had het anders gemoeten’

De docu zou na het vonnis worden uitgezonden. ,,Ja, waarom hebben we dat niet gemeld?” zei Van de Kerkhof bij de voortzetting van de zaak. ,,We zijn een tunnel ingegaan. Het idee was dat het geen trial by media mocht worden. Hier zijn we in blijven hangen. Achteraf had het anders gemoeten.” Hier nam de verdediging duidelijk geen genoegen mee. Ze riepen op om het OM niet-ontvankelijk te verklaren; de strafzaak kan wat de advocaten betreft van de baan. Ze spraken van de ‘schending van fundamentele rechtsbeginselen’. Het OM hield er ‘een geheime agenda op na’.