OM eist 3 jaar cel voor wegsluizen tonnen Stichting Droomwens: ‘Niet de wensen van kinderen, maar die van Koos van G. werden vervuld’

Tegen de directeur van de stichting Droomwens is maandag 3 jaar cel geëist, waarvan een halfjaar voorwaardelijk. Volgens het Openbaar Ministerie vergokte de man uit Capelle aan den IJssel bijna negen ton aan donaties. Het geld was bedoeld voor kinderen die een trauma te verwerken hebben.

Niet de wensen van kinderen met een ingrijpende gebeurtenis achter de rug, maar die van de 61-jarige Koos van G. werden vervuld, zei de officier van justitie maandag in de rechtbank in Zwolle. ,,Geld bedoeld voor kinderen werd uitgegeven in het casino, aan zijn eigen ‘business seat’ bij Excelsior en werd gebruikt voor een veelheid aan privé-uitgaven en meer.’’

Quote De zaak van stichting Droomwens is een voorbeeld van hoe erg het mis kan gaan als één persoon verantwoor­de­lijk is voor de financiële handel en wandel Officier van Justitie

De stichting Droomwens van Van G. kwam voor in een groter onderzoek van de Belastingdienst naar betalingen aan goksites. Vanuit meerdere stichtingen en verenigingen werd geld vergokt, maar Van G. viel op. Van G. spendeerde bovendien veel geld in Holland Casino. Niet alleen aan muntjes, maar ook aan drankjes. In april 2017 zou hem de toegang tot een van de casino’s voor een maand zijn ontzegd, vanwege zijn drankmisbruik, aldus de officier van justitie.

Efteling

Het CBF, de toezichthouder voor goede doelen, meldde eind vorig jaar al dat Droomwens geen erkende stichting was. Daarmee stond Droomwens dus niet onder toezicht van het CBF. Van in totaal bijna negen ton aan donaties zou iets meer dan 10.000 euro zijn uitgegeven aan uitjes met kinderen naar de Efteling. Van G. was tegelijk directeur en penningmeester van de stichting. Donateurs zijn belazerd over de ruggen van kwetsbare kinderen, zei de officier. ,,De zaak van stichting Droomwens is een voorbeeld van hoe erg het mis kan gaan als één persoon verantwoordelijk is voor de financiële handel en wandel’’, vindt het OM. Onderdeel van de voorwaardelijke straf is dat Van G. zich niet opnieuw bezighoudt met fondsenwerving.

Een rommeltje