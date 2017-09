OM eist acht jaar cel tegen Schiedamse 'serieovervaller'

Het personeel van de Big Bazaar in Vlaardingen is getraumatiseerd door de gewapende overval op hun winkel in december 2016. Het personeel werd door drie man gedwongen op de grond te liggen. Het stel achter de toonbank van Snackbar Jazz aan de Lekstraat in Schiedam beleefde zeer angstige momenten en moest naast het kassageld zelfs hun gouden trouwringen inleveren onder dreiging van een pistool.

Volgens justitie zit Schiedammer Chelique L. (22) achter beide overvallen en ook achter twee op klaarlichte dag binnen een maand gepleegde gewapende diefstallen bij de NS-Kiosk op Station Schiedam-Centrum. Voor de vier overvallen en enkele minder ernstige strafbare feiten eiste de aanklager donderdag 8 jaar cel tegen de Schiedammer, die zich tijdens de strafzaak grotendeels beriep op zijn zwijgrecht.

De slachtoffers eisen duizenden euro’s smartengeld. In vrijwel alle gevallen herkenden politieagenten de verdachte van beelden van beveiligingscamera’s en zijn mobieltje straalde zendmasten in de buurt aan. Bij zijn aanhouding in het huis van zijn moeder in Schiedam troffen speurders in de kast zijn revolver. ,,Die heb ik als protector. Om mezelf en mijn familie te beschermen,’’ waren vrijwel de enige woorden, die hij tijdens de zitting sprak. ,,Dat is wel lang", zei hij verder nog na het horen van de strafeis.

Volgens de officier van justitie is een zware straf op zijn plaats om de samenleving te beschermen. ,,De misdrijven, die hij begaat, worden steeds ernstiger en gevaarlijker voor slachtoffers. Hij heeft geen inzicht willen geven in zijn persoonlijkheid en gedragsdeskundigen kunnen niet concluderen dat bij hem geconstateerde problematiek verband houden met de misdrijven. Hij is volledig toerekeningsvatbaar,’’ motiveerde de aanklager de strafeis. De Schiedammer, die zwakbegaafd zou zijn en zou lijden aan een anti-sociale persoonlijkheidsstoornis, komt al van kleins af aan met justitie in aanraking. Hij verzamelde 15 pagina’s strafblad vol veroordelingen voor zeden-, gewelds- en vermogensdelicten.