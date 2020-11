OM eist zes maanden cel tegen oud-Feyenoorder Henk Vos: ‘Na gloriejaren leidt hij uiterst sober bestaan’

De beveiliger van het Amsterdamse bedrijf International Security Agency (ISA) liep in juni 2016 een viervoudige neusbreuk, een hersenschudding, verminderd zicht in het linkeroog en PTSS op. ,,Was ik nog in leven geweest als hij mij op mijn slaap had geraakt?” vraagt hij zich af. ,,Dan had hij een dood op zijn geweten gehad. Een geval van zinloos geweld, terwijl ik gewoon mijn werk deed.”