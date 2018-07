OM gebruikte zonder toestemming telefoongegevens Rotterdamse journalist

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft zonder toestemming de telefoongegevens van een journalist in Rotterdam gebruikt. Dat heeft justitie vandaag toegeven.

Het ging om een onderzoek van justitie in Rotterdam naar een politieambtenaar die zich schuldig zou maken aan schending van het ambtsgeheim. Het OM vroeg in oktober vorig jaar en in februari dit jaar zonder toestemming de telefoongegevens van de journalist op, een fotograaf en cameraman van MediaTV.

Vervolgens zijn die gegevens in maart in opdracht van het parket Rotterdam vernietigd, toen justitie zich realiseerde dat het dwangmiddel niet had mogen worden toegepast omdat de interne richtlijnen niet waren gevolgd. Ook is het onderzoek toen stopgezet. De betrokken journalist is vanmiddag in een gesprek met de officier van justitie op de hoogte gesteld van de zaak.

Geschokt

De betrokken fotograaf, Joey Bremer, is geschokt. ,,Ongehoord. Dit raakt direct de bronbescherming van een journalist.''

Hij zegt vanmiddag te zijn gebeld door het Openbaar Ministerie met de vraag of hij wilde langskomen. Ze wilden hem door de telefoon niet vertellen waar het over ging, maar hij had al wel een vermoeden. ,,Je hoort wel eens iets. We hadden signalen dat er iets liep. Dus ik wist wel hoe laat het was. Het werd een excuusgesprek.’’

Bremer is zeer verbouwereerd. Hij gelooft niks van het verhaal dat het OM er pas in maart achter kwam dat hij journalist is. ,,Ik ben hier zeer van geschrokken, ook om mijn bronnen. Hoe moet ik mijn bronnen dit uitleggen? Als journalist heb ik geen groter goed dan mijn bronbescherming.’’

Bremer is ook bang dat het niet bij het opvragen van de printgegevens (de geschiedenis van de nummers die hij heeft gebeld) van zijn telefoon is gebleven. ,,We sluiten niet uit dat er meer gebeurd is.’’ Hij denkt daarbij onder meer aan het afluisteren van zijn telefoon en het plaatsen van een peilbaken onder zijn auto.

De journalist wil kijken of hij daar de komende tijd opheldering over kan krijgen. ,,We gaan kijken hoe we dat juridisch aan kunnen pakken. Maar dat er juridische stappen worden genomen is hoe dan ook zeker’’, zegt hij vastberaden.

Vrijheid

Gerrit van der Burg, de voorzitter van het College van procureurs-generaal, realiseert zich dat er een beeld kan ontstaan dat journalisten vogelvrij zijn als het gaat om bronbescherming. Vooral omdat nu in korte tijd drie van dergelijke zaken boven tafel zijn gekomen. Hij zegt dit hoog op te nemen en wil dat dit recht op bescherming nog eens nadrukkelijk onder de aandacht komt van de officieren van justitie. ,,Journalisten moeten in alle vrijheid hun werk kunnen doen. Het recht op bronbescherming is een groot goed. Daar kan geen misverstand over bestaan.''

Eerder deze week nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel Bronbescherming in strafzaken aan waarin de bronbescherming van journalisten wettelijk is vastgelegd.

Mocht de komende tijd blijken dat er in het verleden meer zaken zijn geweest waarin dwangmiddelen tegen journalisten zijn toegepast dan treedt het OM daar ook mee naar buiten, belooft hij.

Acceptabel

Het Genootschap van Hoofdredacteuren en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) vinden het onaanvaardbaar dat justitie de belgegevens en contactgegevens van de cameraman heeft opgevraagd. Zij eisen een nader onderzoek naar de cultuur binnen politie en justitie die het blijkbaar mogelijk maakt, dat zo gemakkelijk onderzoeken naar bronnen van journalisten worden begonnen. Het genootschap en de NVJ zijn wel tevreden dat Gerrit van der Burg onomwonden heeft verklaard schoon schip te willen maken.

De NVJ en het Genootschap doen daarom een beroep op alle betrokken partijen, om goed notie te nemen van de uitgangspunten in de nieuwe wet op de bronbescherming, die op 1 oktober 2018 formeel in werking treedt.