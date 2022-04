OM in hoger beroep tegen straffen voor uithalers in Rotterdamse haven

Update Man (26) beschoten in Rotterdam, politie zoekt naar getuigen

Een 26-jarige man uit Schiedam is zondagavond beschoten in Rotterdam-Zuid. Het slachtoffer werd op de Slinge onder vuur genomen door een nog onbekende man. De politie laat weten dat het slachtoffer aanspreekbaar is. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.

25 april