OM in hoger beroep tegen uitspraak in verkrachtingszaak De Esch

Column ‘Het is code rups, óók in Rotjeknor’

10:00 Elke boom kijk ik tegenwoordig bedenkelijk aan. Want is het a) een eik en zit er b) een bubs processierupsen in? Nadat we de hele week werden bestookt met huiveringwekkende berichten over rondvliegende haartjes van dit ondier, is het code rups, óók in Rotjeknor. Het Kralingse Bos is door dit welig tierende takkendiertje plots een no go area.