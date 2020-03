Om op te vreten! Piepjonge servals in Blijdorp schrikken zich een hoedje van verzorger

‘Ik ben een Rotterdam­mer. Maar ik kom hier nooit meer wonen’

21 maart Jurylid in Idols, deskundige in Shownieuws, vaste gast in RTL Boulevard: het lijkt alweer lichtjaren geleden dat Ronald Molendijk doorbrak als één van de eerste ‘grote’ dj’s van Rotterdam. Acht jaar geleden verliet hij de stad, al blijkt hij in zijn hart nooit écht vertrokken. ,,Ik ga hier alleen nooit meer wonen.’’