OM: verdachte bekent drie 'insulinegevallen'

UpdateDe Rotterdamse Rahiied A. (21) heeft toegegeven dat hij drie bewoners van verpleeghuizen in Rotterdam en Puttershoek insuline heeft toegediend terwijl ze dat niet nodig hadden. In één van de drie gevallen heeft hij dat naar eigen zeggen per ongeluk gedaan. Over een motief werd niets gezegd.

Dat zei de officier van justitie tijdens de tussentijdse rechtszitting vandaag in Rotterdam waarbij de verdachte zelf niet aanwezig was. Rahiied werd op 17 november vorig jaar aangehouden nadat een vrouw in verpleeghuis ’t Huys te Hoecke in Puttershoek onwel was geworden. De verdachte werkte daar als verzorgende. Al gauw werd duidelijk dat de Rotterdammer mogelijk meer slachtoffers had gemaakt in verpleeghuizen in Rotterdam, Ridderkerk en Puttershoek.

Bewijs

In totaal onderzoekt justitie bij vijftien gevallen of verpleeghuisbewoners onterecht insuline kregen toegediend. Het gaat dan om zeven personen die als gevolg daarvan zouden zijn overleden en acht personen die de toediening van insuline hebben overleefd, in de periode van 1 januari 2016 tot aan de aanhouding van A. in november 2017. Rahiied wordt in ieder geval vervolgd voor twee pogingen tot moord en één moord. Of hij vervolgd wordt voor de andere zaken, hangt af van de vraag of justitie erin slaagt het bewijs rond te krijgen.

Rahiied A. heeft vlak na zijn aanhoudingen bekentenissen afgelegd voor die drie gevallen. Hij vertelde de politie dat hij bij een slachtoffer in een Rotterdams verpleeghuis een vergissing had gemaakt: hij had de insuline aan de verkeerde bewoonster toegediend. De officier van justitie zei op de zitting dat de onderzoeken naar de slachtoffers zeker nog tot na de zomer zullen duren. Pas dan wordt duidelijk of Rahiied A. ook voor andere gevallen vervolgd zal worden. Om het bewijs rond te krijgen zijn inmiddels drie lichamen opgegraven. Die worden onderzocht door het NFI.

De advocaat van de verdachte, Robbert van Haneghem, betwijfelt of de bekentenissen stand zullen houden. Volgens hem was de mentale gesteldheid van Rahiied A. tijdens de politieverhoren wankel. Van Haneghem mopperde tijdens de zitting op het Openbaar Ministerie, dat in de berichtgeving over de zaak veel te zwaar zou hebben aangezet. Hij wil dat het OM duidelijkheid geeft over het lekken van informatie vanuit het onderzoeksteam naar de pers.

Enkele tientallen familieleden van slachtoffers waren aanwezig bij de zitting. De zaak komt op 15 mei opnieuw voor.