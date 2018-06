OM verdenkt Rotterdamse groothandel van illegale levering aceton aan Syrië

Aceton kan worden gebruikt als grondstof voor het maken van chemische wapens. Het is nog onduidelijk of dit daadwerkelijk is gebeurd. Het Rotterdamse bedrijf is 18 april door de Nederlandse douane doorzocht, bevestigt het OM. De groothandel zou in november 2016 zonder vergunning 38.400 Liter aceton hebben verkocht en geëxporteerd naar iemand in Syrië, via de haven van Antwerpen.