OM wil celstraf voor duo dat KPN wilde afpersen voor bitcoins

Er zijn geen aanwijzingen dat ze daadwerkelijk zijn binnengedrongen in de systemen van KPN. De hoofdverdachte is een 32-jarige oud-medewerker van de provider, die vanwege fraude was ontslagen. Hij werd in februari opgepakt in de plaats Dolný Kubín in het noorden van Slowakije, waar hij was gaan wonen. Tegen hem eiste de officier van justitie een jaar gevangenisstraf. Een 26-jarige handlanger uit Rotterdam hoorde een eis van zes maanden gevangenisstraf, waarvan twee voorwaardelijk.