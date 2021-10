Oma Nisa, moeder Roxanna en dochter Farzana wonen piepklein: ‘We slapen met zijn drieën in één kamer’

Met zijn vijven in een huisje met drie kamers in de Rotterdamse wijk Bloemhof. Dat is de huidige woonsituatie voor Nisa Chandoe, haar dochter Roxanna en de 7-jarige kleindochter Farzana. ,,We slapen met zijn drieën op een kamer’’, zucht Nisa, die op het volle Afrikaanderplein haar protestbord stevig in de lucht houdt.