Omgekomen jongen (16) uit Heerjansdam werd getroffen door kogel; politie zoekt nog naar het wapen

De 16-jarige jongen uit Heerjansdam die afgelopen vrijdag volgens de berichtgeving zwaargewond raakte bij een explosie in een Barendrechtse woning en 's avonds overleed, blijkt te zijn omgekomen door een kogel. Het projectiel werd per ongeluk afgevuurd en trof het slachtoffer in zijn hoofd.

Opmerkelijk is dat na het incident het vuurwapen door één van de betrokkenen werd weggewerkt. De politie is er nog steeds naar op zoek.

Het dramatische incident gebeurde vrijdagmiddag rond half vijf in een woning aan de Rietgors in Barendrecht. Het slachtoffer was daar bij een vriend met nog drie andere jongens. Die werden na het fatale incident allemaal aangehouden en voor verhoor meegenomen. Nadat ze waren ondervraagd, werden de jongens - in de leeftijd tussen de 15 en 20 jaar - weer vrijgelaten.

Het achterste van hun tong hebben ze echter nog niet laten zien. Want waar het vuurwapen is gebleven is voor de politie nog een raadsel. En het is onduidelijk of het slachtoffer zelf per ongeluk de kogel heeft afgevuurd of dat iemand anders dat heeft gedaan. Ondenkbaar is het niet dat de fatale gebeurtenis de trieste afloop was van een spel met het wapen. De politie zegt het incident nog niet volledig te kunnen reconstrueren omdat bepaalde belangrijke informatie niet uit de verhoren naar voren komt.

Wat is er exact gebeurd?

,,We kunnen nog steeds niet in kaart brengen wat er die middag nou exact in die woning is gebeurd’’, zegt een woordvoerder van de politie. ,,Bij de sectie op het lichaam van de jongen is een kogel aangetroffen, maar het vuurwapen is dus nog niet gevonden. Daar is het onderzoek nu met name op gericht.’’

