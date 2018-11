Omgevallen kraan Erasmus MC was veel te zwaar voor ondergrond

VIDEOEen bouwkraan is omgevallen tijdens sloopwerkzaamheden bij de oude ingang van het Erasmus MC. De machinist raakte hierbij gewond. De kraan was veel te zwaar en zakte deels door een ondergrondse fietsenstalling.

Met de gewonde kraanmachinist gaat het redelijk goed, meldt René Boekestijn van het kraanbedrijf. ,,Hij is licht gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en behandeld.” De machinist zat in de cabine toen zijn kraan, die 96 ton weegt, naar achteren kiepte.

De kraan zou net beginnen met het afhijsen van oude airconditioning op het Dijkzigtgebouw, dat leeg staat om gesloopt te worden. ,,Voor ze goed en wel begonnen, viel hij al om‘’, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. De grote telescooopkraan was nog niet helemaal uitgeschoven. Als dat was gebeurd, was de schade veel groter geweest.

De grote telescoopkraan was de weg bovenop een fietsenkelder gereden, pal naast de oude hoofdingang van het ziekenhuis. Bij de ingang waarschuwt een bord: de draagkracht van de weg is maximaal 14 ton. ,,Deze kraan weegt 96 ton”, zegt Boekestijn aan de telefoon.” De fietsenkelder is niet meer in gebruik.

Tijdens het ongeluk waren geen werklieden in het pand aanwezig.

Patiënten en medewerkers hebben weinig gemerkt van de klap. Het ziekenhuis heeft alle activiteiten verplaatst naar de nieuwe gebouwen achter het oude Dijkzigtziekenhuis. Tijdens het ongeluk waren geen werklieden in het pand aanwezig.

De brandweer maakt samen met Bouw- en Woningtoezicht en de aannemer een plan van aanpak voor de berging. De inspectie SZW (de voormalige arbeidsinspectie) doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Voor de omstanders was dat dinsdagmorgen wel duidelijk: de kraan was veel te zwaar. ,,Het bedrijf staat heel goed bekend”, weet een bouwvakker. ,,Dus dit verbaast me wel.”

De kraan is dwars door het oude receptiegebouw gevallen. ,,Hij lijkt niet eens zo erg beschadigd”, klinkt het achter het politielint. ,,Het lijkt wel of hij in een zacht kussentje is gevallen.”

De sloop van het oude Dijkzigtziekenhuis is onlangs van start gegaan. Het pand staat al sinds mei leeg. Voor de sloop is drie jaar uitgetrokken.

De omgevallen kraan.