Omgewaaide bomen en verkeershinder door storm Christoph

Storm Christoph heeft afgelopen nacht flink huisgehouden in Nederland. Op meerdere plekken moest de brandweer uitrukken om gevallen bomen te ruimen. Ook het treinverkeer heeft last van de harde windstoten. De NS heeft een deel van het treinverloop tussen Rotterdam en Brabant geschrapt.

Het KNMI geeft donderdag voor het hele land code geel met in de kustprovincies een harde en aan de kust stormachtige wind, mogelijk storm met windkracht 8 of 9. In de kustgebieden komen daarbij zware windstoten van 90 tot 100 kilometer per uur voor, dieper landinwaarts rond 80 kilometer per uur.

Storm Christoph trekt donderdagochtend vroeg langs de Nederlandse westkust en veroorzaakt zeer zware windstoten. De zwaarste windstoot tot nu toe was 127 kilometer per uur en werd gemeten in IJmuiden. Op de dijk Enkhuizen-Lelystad werd 121 kilometer per uur gemeten, meldt Weeronline.

Auto verpletterd

De brandweer is op veel plekken in Nederland vannacht of 's ochtends vroeg uitgerukt voor gevallen bomen. In het Brabantse Rijen is een boom omgewaaid op twee geparkeerde auto’s. In Arnhem is een geparkeerde auto compleet verpletterd door een gevallen boom. Op de A27 richting Almere is een vrachtwagen gekanteld. De weg is daarom dicht tussen Almere Haven en knooppunt Almere.

Ook het treinverkeer ondervindt hinder van het onstuimige weer. De NS moet vanwege de harde wind een deel van de treinenloop tussen Rotterdam en Roosendaal schrappen, meldt het vervoerbedrijf op Twitter.

Er rijden tot donderdagmiddag 14.00 uur er geen hogesnelheidstreinen (HSL) tussen Rotterdam Centraal en Breda. Verder rijden er tot die tijd ook minder sprinters op het traject tussen Dordrecht en Roosendaal, reizigers moeten rekening houden met een half uur extra reistijd.

Volledig scherm © Persbureau Meter

Volledig scherm Omgewaaide boom in Boxtel. © Persburo Sander van Gils / Sander van Gils