Ommezwaai PvdA: sloop Tweebosbuurt op losse schroeven

Een doorbraak voor de bewoners van de Rotterdamse Tweebosbuurt: collegepartij PvdA wil de huidige sloopplannen voor het wijkje op Zuid herzien. In samenspraak met de buurt moet een nieuw voorstel op tafel komen. Dat heeft de fractie besloten, nadat de rechter vorige week bewoners in het gelijk heeft gesteld. Het omstreden plan staat nu op losse schroeven.

Volgens PvdA-fractievoorzitter Co Engberts is vasthouden aan de huidige sloopplannen een heilloze weg. Hij heeft liever ook niet dat corporatie Vestia in hoger beroep gaat. ,,Dat leidt tot jarenlange stilstand, leegstand en enorm veel stress. Nee, we moeten met de bewoners om de tafel gaan om te komen tot een betere oplossing voor de buurt. Dat verdienen ze.’’

Quote We moeten met de bewoners om de tafel gaan om te komen tot een betere oplossing voor de buurt. Dat verdienen ze.

De ommezwaai van de PvdA is ingegeven door de onverwachte uitspraak van de rechter vorige week. De kantonrechter verbiedt corporatie Vestia een aantal huurders uit huis te zetten, onder meer omdat er onvoldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn in de omgeving. ,,Ook maakte de rechter gehakt van de bewonersparticipatie in het proces. Dat moeten we herstellen. Met een zwaargewicht als bemiddelaar, eentje die het vertrouwen heeft van de bewoners. Daar gaan wij ons als PvdA verder niet mee bemoeien’’, zegt Engberts. Het was een lange en bewogen fractievergadering gisteravond, vandaag viel het definitieve besluit.

Molensteen

De Tweebosbuurt, die al voor ruim de helft is ontruimd, hing als een molensteen om de nek van de PvdA. Als onderdeel van het coalitieakkoord gingen de sociaaldemocraten akkoord met de ‘herstructurering’ van het buurtje in de Afrikaanderwijk, waar 535 sociale huurwoningen moeten plaatsmaken voor 374 duurdere woningen. De PvdA werd afgelopen jaar onophoudelijk op het besluit aangevallen, met name door partijen als Denk, SP en Nida. Het project staat voor velen symbool voor het ‘asociale’ woonbeleid van Rotterdam, wat erop is gericht om een deel van de goedkope woningen te vervangen door duurdere woningen.

Het nieuwe PvdA-standpunt zet alles op losse schroeven. Om de eenheid in de coalitie te bewaren, zal bouwwethouder Bas Kurvers (VVD) dit controversiële dossier moeten heroverwegen.