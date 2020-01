Omroep MAX strijkt neer op de Kaap met dagelijkse show rond songfestival

Omroep MAX strijkt tijdens het Eurovisie Songfestival neer in Rotterdam met een dagelijkse show. Op het 3e Katendrechtse Hoofd, pal naast het ss Rotterdam, zal vanaf 11 tot en met 15 mei het programma Tijd voor MAX Live worden uitgezonden. De show ontvangt veel gasten en doet actuele verslaggeving over dit evenement. ,,Dat allemaal met een schitterend uitzicht over de stad.’’

Omroep MAX-baas Jan Slagter koos voor de Kaap, omdat hij minder trek heeft in een plekje in het Eurovision Village. ,,Dat leek ons wat minder geschikt’’, zegt hij. ,,Maar we wilden wel iets speciaals doen, omdat het een prachtig evenement is waarmee we heel Nederland blij maken. Daarvoor zochten we een mooie locatie en die vonden we bij het ss Rotterdam. Daar stonden ze te popelen om met ons samen te werken.’’

Uitzending

De bedoeling is om de uitzendingen in de open lucht te laten plaatsvinden, met een uitwijkmogelijkheid naar het schip bij slecht weer. Slagter: ,,En omdat we alles daar tóch hebben opgebouwd voor het tv-programma, willen we dat podium ook na de uitzending gebruiken. Bijvoorbeeld voor optredens ‘s avonds. Van oud-deelnemers aan het songfestival bijvoorbeeld, of jong talent dat festivalliedjes zingt.’’