Omstreden Krimpense dominee bidt om ‘verlossing’ van de overheid: ‘Vaccins zorgen voor heel veel doden’

Rotterdam­mer (23) probeert brandende sigaret in gezicht van agent te drukken

28 maart De politie had vannacht aan het Soetendaalseplein in Rotterdam-Crooswijk de grootst mogelijke moeite om een 23-jarige Rotterdammer aan te houden. De man beledigde de agenten en probeerde zelfs een brandende sigaret in het gezicht van een van de agenten te drukken.