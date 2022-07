Omstreden mosquito op Kralings pleintje na tientallen klachten over jeugd

Op deze plekken hangen mosquito's om hangjonge­ren te verjagen: ‘Ze schieten hem er zo af’

De gemeente heeft twee mosquito’s opgehangen in de Allard Piersonstraat in Rotterdam-Delfshaven, waar bewoners last hebben van luidruchtige jongeren. Ze zouden tot in de vroege uren blijven hangen op straat. Etensresten en jointjes liggen er de volgende ochtend nog. De speaker-kastjes hangen ook op twaalf andere plekken.

5 augustus