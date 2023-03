Omwonenden blussen brand die ontstaat na explosie bij buurtsupermarkt

Politie neemt peperdure horloges van 140.000 euro in beslag en vervolgt man (68) voor witwassen

De politie heeft een 68-jarige man aangehouden in Rotterdam die wordt verdacht van witwassen. Hij zou twee horloges in zijn bezit hebben gehad met in totaal een waarde van zo’n 140.000 euro. De kostbare klokken zouden zijn gekocht met crimineel geld.