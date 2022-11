‘Omwonenden moeten van directeur RTHA geluidsoverlast maar slikken’

LezersbrievenVolgens een AD lezer spat de arrogantie af van Wilma van Dijk, directeur van Rotterdam The Hague Airport, in een interview met deze krant. De lezer meent dat ze geen enkel inlevingsvermogen heeft met de omwonenden. Ook iets op uw hart? Laat het ons weten .

Rotterdamse oorlogsvlaggen

Met stijgende verbazing las ik het artikel over de oorlogsvlaggen die in Brescia op zijn gedoken. De commandant van het Korps Mariniers, kolonel von Frijtag Drabbe, voerde het bevel over de maritieme middelen in Rotterdam. Het is mij onduidelijk waar de vlag van het hoofdkwartier van de marine vandaan moet zijn gekomen, want de Marinierskazerne op het Oostplein is bij een Duits bombardement op 12 mei 1940 in vlammen opgegaan.

Ik zie op één van de vlaggen staan: ‘Nederlandsche Kriegsmarine’. Het lijkt mij dat een Duitser die vlag ergens op de kop heeft getikt en deze in de loop van de oorlog in Italië verzeild is geraakt. Wat moest een Italiaanse officier in Rotterdam na het bombardement in mei 1940? En hoe kwam hij dan aan boord van de gekenterde van Galen? Het is waarschijnlijk gewoon oorlogsbuit die in Italië verzeild is geraakt.

Robert Smith, Rozenburg

Interview Wilma van Dijk

‘Mensen willen vliegen’ en ‘Verdienmodel voor luchtvaartmaatschappijen’. Wat een dooddoeners in het interview met Wilma van Dijk, die -zoals zij het zelf noemt- de eerste honderd dagen van haar functie als directeur van de Luchthaven als een feest ervaart.

Quote Wanneer gaan we eindelijk eens denken aan welzijn in plaats van welvaart? Wolf van Pelt

Sorry hoor, maar de arrogantie spat ervan af in dit interview. Van enig inlevingsvermogen met omwonenden is geen sprake. Het komt erop neer dat iedereen de geluidsoverlast maar moet slikken: het gaat immers om welvaart en dat betekent meer en groter. Belachelijk om er, in een tijd waarin een microgram stikstof tot het stilleggen of onuitvoerbaar maken van (woning)bouwprojecten kan leiden, zulke ideeën op na te houden. Wanneer gaan we eindelijk eens denken aan welzijn in plaats van welvaart?

Wolf van Pelt, Schiedam

Reparatie Calandbrug

Trots meldt Vincent Karremans, wethouder van Rotterdam, dat de financiering van 1,3 miljard binnen is voor de realisatie van de nieuwe stadsbrug. Nou we kunnen wel stellen dat deze man hiertoe van krachtdadig doorpakken weet. Dit kan echter niet gezegd worden van de manier waarop Karremans deelgemeente Rozenburg behandelt en in de steek laat over de reparatie van de Calandbrug. Wat nagenoeg meer dan een jaar gaat duren. Schandalig!

Kennelijk is het belangrijk dat politici kunnen kicken op activiteiten waarbij ze in de schijnwerpers worden gezet. Karremans’ naamgenoot nam destijds al genoegen met slechts een schemerlamp in Srebenica, maar die was bepaald geen bruggenbouwer.

Henk de Wit, Rockanje

