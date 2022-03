Omwonenden Rotterdam Airport zijn het zat en stappen naar rechter om vliegtuigoverlast

Meer geluidsme­tin­gen rond Rotterdam The Hague Airport: ‘Jammer dat luchthaven verantwoor­de­lijk­heid niet neemt’

Het aantal geluidsmetingen in woonwijken rond Rotterdam The Hague Airport wordt de komende tijd flink opgevoerd. Dat gebeurt op kosten van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam. Zo kunnen omwonenden op tal van plekken professionele geluidsmetingen in hun omgeving laten verrichten, zodat de overlast beter in kaart kan worden gebracht.

2 oktober