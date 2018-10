In Schiedam dood gevonden vrouw krijgt een gezicht in Liverpool

Dertien jaar nadat het lichaam van een onbekende, dode vrouw werd gevonden op de Thorbeckesingel in Schiedam, krijgt het slachtoffer eindelijk een gezicht. Haar lichaam, gewikkeld in dekbedovertrekken, was in een rode koffer gestopt. Ze bleek door een misdrijf te zijn omgekomen. Nu is de hoop gevestigd dat haar identiteit kan worden vastgesteld op basis van de digitale gezichtsreconstructie die in het Engelse Liverpool is gemaakt.