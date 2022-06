Ondanks haar drukke baan, had Marja altijd tijd voor haar familie: ‘Ze was de manager van de familie’

van wieg tot graf Rinus werkte zijn hele leven lang: ‘Strooi mijn as na mijn dood maar uit bij de zaak’

Thuiszitten was niets voor Rinus Houtman (85). Na zijn pensioen ging de Capellenaar aan de slag bij ict-bedrijf CGI. Van lampen ophangen tot een luisterend oor: ‘ome’ of opa Rinus was er voor iedereen. Tot zijn dood op 28 januari bleef hij in dienst als huismeester.

