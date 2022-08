Onder bedreiging pistool wordt voetballer Leandro Fernandes beroofd van horloge, ketting en armband

Vijf mannen bedreigen hem en zijn vriendin rond half tien ‘s avonds in Rotterdam met een vuurwapen. Minstens één heeft een bivakmuts, anderen hebben de capuchon over het hoofd getrokken. De voetballer, die op dat moment na omzwervingen via PSV en Juventus bij PEC Zwolle speelt, staat dinsdagavond 7 december in een portiek aan de Hoge Filterweg in de Rotterdamse wijk De Esch. Hoe hij precies in die benarde situatie is beland, werd niet duidelijk tijdens de rechtszaak tegen een van de verdachten. Zelf denkt het slachtoffer dat hij is gevolgd.